Po vražde vodcu Hamasu vzrástli ceny ropy o vyše 1,5 %

Singapur 31. júla (TASR) - Ceny ropy sa po predchádzajúcom výraznom poklese v stredu zotavili a zaznamenali rast o vyše 1,5 %. Trhy výrazne ovplyvnili informácie o zabití vodcu palestínskeho militantného hnutia Hamas v Teheráne. Tieto správy opätovne zvýšili obavy trhov z eskalácie konfliktu na Blízkom východe, čo by sa mohlo odraziť na dodávkach ropy. Výraznejšiemu rastu však zabránili nepriaznivé ekonomické údaje z Číny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri (kontrakt exspiruje v stredu) dosiahla do 7.49 h SELČ 79,93 USD (73,85 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,30 USD (1,65 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 76,09 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,36 USD alebo 1,82 %. Utorkové (30. 7.) obchodovanie ukončila cena ropy v obidvoch prípadoch poklesom približne o 1,4 % a uzatvorila ho na najnižšej úrovni za posledných sedem týždňov.



Ceny nahor posunula informácia iránskych Revolučných gárd, že vodcu Hamasu Ismaíla Haníju v Teheráne zavraždili. Navyše izraelská armáda v utorok večer informovala, že jej vzdušné sily pri nálete na Bejrút zabili šéfa operačného veliteľstva libanonského hnutia Hizballáh Fuáda Šukra. Situácia sa zhoršila aj v Iraku, kde USA podnikli útok v irackej provincii Bábil.



"Takýto vývoj jednoznačne zvýšil riziko eskalácie konfliktu na Blízkom východe," povedal analytik spoločnosti IG Tony Sycamore.



Rast cien by bol ešte výraznejší, smerom nadol ich však potlačili nepriaznivé ekonomické správy z Číny, ktorá je najväčším dovozcom ropy na svete. Čínsky štatistický úrad zverejnil, že aktivita vo výrobnom sektore v júli opäť klesla, tretí mesiac po sebe, pričom tempo poklesu sa ešte zrýchlilo.



(1 EUR = 1,0824 USD)