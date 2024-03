Ceny ropy vzrástli o vyše 1,5 %, cena Brentu sa priblížila k 87 USD

New York 18. marca (TASR) - Ceny ropy vzrástli v pondelok o viac než 1,5 %, pričom cena Brentu sa priblížila k hranici 87 USD za barel (159 litrov). Náladu na na trhoch ovplyvňuje nižší export zo Saudskej Arábie, plány Iraku svoj export obmedziť, ako aj útoky Ukrajiny na ruské ropné rafinérie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 19.00 h SEČ 86,78 USD (79,67 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,44 USD (1,69 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 82,56 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,52 USD (1,88 %). V obidvoch prípadoch tak ceny ropy smerujú k najvyššej uzávierke za zhruba päť mesiacov.



Irak uviedol, že v najbližších mesiacoch obmedzí export ropy na 3,3 milióna barelov denne. Je to kompenzácia za prekročenie ťažobnej kvóty v rámci ropného zoskupenia OPEC+ od začiatku tohto roka. Irak je pritom po Saudskej Arábii druhým najväčším producentom ropy v rámci Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Navyše, export zo Saudskej Arábie v januári klesol, už druhý mesiac v rade. Ceny ropy okrem toho nahor tlačia aj pokračujúce útoky Ukrajincov na ruské ropné rafinérie.



(1 EUR = 1,0892 USD)