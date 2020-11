Ceny ropy vzrástli o vyše 2 %

New York 3. novembra (TASR) - Ceny ropy vzrástli v utorok o viac než 2 %, pričom cena Brentu sa posunula bližšie k hranici 40 USD za barel (159 litrov). Investori očakávajú, že víťazom utorkových prezidentských volieb v USA sa stane demokrat Joe Biden, od ktorého si zároveň sľubujú nový rozsiahly finančný balík na podporu ekonomiky.



Rast zaznamenali aj akciové trhy. Hlavné indexy vzrástli rovnako o vyše 2 %.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 19.30 h SEČ 39,86 USD (34,06 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 89 centov (2,28 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 37,78 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 97 centov alebo o 2,64 %.



(1 EUR = 1,1702 USD)