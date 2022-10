Ceny ropy vzrástli o vyše 2 %

New York 4. októbra (TASR) - Ceny ropy vzrástli počas utorkového obchodovania o viac než 2 %, pričom cena Brentu sa priblížila k hranici 91 USD za barel (159 litrov). Situáciu na trhoch výrazne ovplyvňuje blížiaca sa schôdzka ropného zoskupenia OPEC+, od ktorého sa očakáva zníženie ťažby. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 16.21 h SELČ 90,91 USD (91,91 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 2,05 USD (2,31 %). V pondelok (3. 10.) vzrástla cena Brentu o viac než 4 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s novembrovým kontraktom dosiahla 85,47 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,84 USD, alebo 2,20 %. V pondelok sa cena WTI zvýšila o vyše 5 %.



Členské krajiny OPEC+, kam patria štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov na čele s Ruskom, sa zídu v stredu (5. 10.), aby rozhodli o budúcej ťažbe. Trhy očakávajú, že OPEC+ sa dohodne na znížení produkcie o viac než 1 milión barelov denne. Podľa zdrojov z OPEC by okrem toho ešte jednotlivé krajiny mohli dobrovoľne znížiť ťažbu, čo by znamenalo najprudší pokles produkcie od začiatku pandémie ochorenia COVID-19.



(1 EUR = 0,9891 USD)