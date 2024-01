Ceny ropy vzrástli o vyše 2 %

Londýn 25. januára (TASR) - Ceny ropy pokračujú vo štvrtok v raste a v porovnaní so záverom stredajšieho (24. 1.) obchodovania sa zvýšili o viac než 2 %. Cena Brentu sa posunula bližšie k hranici 82 USD a cena WTI k hranici 77 USD za barel (159 litrov). Vývoj na ropnom trhu naďalej ovplyvňuje prudký pokles ropných zásob v USA a pokračujúce útoky jemenských povstalcov na obchodné lode v Červenom mori. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 19.16 h SEČ 81,74 USD (75,04 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,70 USD (2,12 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 76,74 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,65 USD alebo 2,20 %.



Zásoby ropy v USA sa minulý týždeň prepadli o 9,2 milióna barelov, keď nepriaznivé počasie odstavilo časť rafinérií a obmedzilo dovoz suroviny. Analytici počítali s poklesom zásob iba o 2,2 milióna barelov. Navyše pokračujú komplikácie pri preprave tovarov cez Červené more, kde jemenskí povstalci najnovšie zaútočili na obchodné lode plaviace sa pod vlajkou USA.



(1 EUR = 1,0893 USD)