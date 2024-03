Ceny ropy vzrástli o vyše 2 %

Londýn 13. marca (TASR) - Ceny ropy vzrástli v stredu o viac než 2 %, pričom cena Brentu prekročila 83,80 USD za barel (159 litrov). Vývoj cien ovplyvnili útoky Ukrajincov na ruské rafinérie, ako aj informácie z USA o nečakanom a výraznom poklese ropných zásob. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



V stredu zasiahlo bezpilotné lietadlo rafinériu v meste Riazaň na juhu európskej časti Ruska. Je to tretie ruské ropné zariadenie, ktoré zasiahli drony za posledné dva dni. Navyše, americký Úrad pre energetické informácie (EIA) oznámil, že zásoby ropy v USA klesli za minulý týždeň o 1,5 milióna barelov. Analytici pritom počítali s ich rastom o 1,3 milióna barelov. Okrem toho sa prudko znížili zásoby benzínu, a to o 5,7 milióna barelov.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 18.43 h SEČ 83,83 USD (76,63 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,91 USD (2,33 %). Aj napriek výraznému rastu sa však cena Brentu pohybuje vyše mesiaca iba v úzkom koridore nad 80 USD/barel, pričom za dané obdobie sa len nakrátko dostala nad hranicu 84 USD za barel.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 79,45 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,89 USD alebo o 2,44 %.



(1 EUR = 1,0939 USD)