Ceny ropy vzrástli o vyše 2 %

New York 22. októbra (TASR) - Ceny ropy vzrástli v utorok o viac než 2 %, pričom cena ropy Brent sa priblížila k hranici 76 USD za barel (159 litrov). Trhy sa naďalej obávajú eskalácie napätia na Blízkom východe a nepredpokladajú, že súčasné diskusie predstaviteľov USA s izraelskou vládou povedú k prímeriu. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 19.14 h SELČ 75,98 USD (70,22 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,69 USD (2,27 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s novembrovým kontraktom dosiahla 72,36 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 1,80 USD alebo 2,55 %.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken sa v utorok stretol s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom, aby opäť rokoval o prímerí na Blízkom východe. Ako však povedal Bob Yawger zo spoločnosti Mizuho, obchodníci na ropných trhoch neveria, že najnovšie diskusie Blinkena s Netanjahuom sa budú líšiť od tých 11 predchádzajúcich návštev regiónu, ktoré Blinken absolvoval od vypuknutia vojny v Gaze koncom minulého roka.



(1 EUR = 1,0821 USD)