Ceny ropy vzrástli o vyše 2 %, cena Brentu prekročila 101,50 USD/barel

Londýn 15. júla (TASR) - Ceny ropy vzrástli v piatok o viac než 2 %, pričom cena ropy Brent prekročila 101,50 USD za barel (159 litrov). Vývoj na trhoch ovplyvnili najmä informácie z americkej vlády, že nepredpokladajú skoré zvýšenie produkcie ropy zo strany Saudskej Arábie. Ceny komodity čiastočne podporili aj signály, že americká centrálna banka pravdepodobne nezvýši úrokové sadzby tak agresívne, ako sa to pôvodne očakávalo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 17.36 h SELČ 101,68 USD (101,08 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 2,58 USD (2,60 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 98,16 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 2,38 USD alebo 2,48 %.



Ako pre Reuters povedal zdroj z americkej vlády, Spojené štáty neočakávajú od Saudskej Arábie okamžité zvýšenie ťažby a budú vyčkávať na výsledok schôdzky najväčších producentov zo zoskupenia OPEC+. Tá je naplánovaná na 3. augusta.