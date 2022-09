Ceny ropy vzrástli o vyše 2 %, cena Brentu prekročila 95 USD za barel

New York 14. septembra (TASR) - Ceny ropy vzrástli v stredu o viac než 2 %, pričom cena Brentu prekročila 95 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch ovplyvnila správa Medzinárodnej agentúry pre energiu (IEA), ktorá predpokladá v dôsledku vysokých cien výraznejší presun od plynu k rope. Informovala o tom agentúra Reuters.



IEA v najnovšej mesačnej správe síce zhoršila odhad globálneho rastu dopytu po rope v tomto roku, najmä pre vývoj situácie v poslednom kvartáli. Odhad rastu v roku 2022 znížila o 110.000 barelov denne na 2 milióny barelov/deň, pričom vo 4. štvrťroku by sa rast mal zastaviť. V roku 2023 však očakáva, že rast dopytu po rope dosiahne 2,1 milióna barelov denne.



Na druhej strane, IEA predpokladá počas zimných mesiacov (október - marec) výraznejší presun od zemného plynu k rope na vykurovacie účely, a to v objeme zhruba 700.000 barelov denne. To je dvojnásobok v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 19.50 h SELČ 95,07 USD (95,17 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,90 USD (2,04 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom dosiahla 89,43 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 2,12 USD alebo 2,43 %.



(1 EUR = 0,999 USD)