Ceny ropy vzrástli o vyše 2 %, cena Brentu atakuje 96 USD za barel

Singapur 11. novembra (TASR) - Ceny ropy v piatok zaznamenali rast o viac než 2 %, pričom cena Brentu sa posunula k hranici 96 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhu výrazne ovplyvnilo oznámenie Číny, že zmierňuje niektoré opatrenia uplatňované proti šíreniu COVID-19. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 9.22 h SEČ 95,89 USD (96,33 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 2,22 USD (2,37 %). V predchádzajúcom dni sa cena Brentu zvýšila o 1,1 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 88,57 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 2,10 USD alebo 2,43 %. Počas predchádzajúceho obchodovania zaznamenala rast o 0,8 %.



K rastu veľkou mierou prispeli správy z Číny, že Peking sa rozhodol niektoré z prísnych opatrení uplatňovaných v rámci politiky nulovej tolerancie voči COVID-19 zmierniť. Medzi takéto kroky patrí skrátenie povinnej karantény pre cestujúcich prichádzajúcich do Číny z 10 na osem dní. Okrem toho Čína ruší mechanizmus, ktorý umožňuje operatívne pozastavenie letov na konkrétnych trasách, ak sa preukáže nákaza u istého počtu pasažierov.



Ropné trhy zmiernenie opatrení proti COVID-19 privítali. Čína je kľúčovým dovozcom ropy a miernejšie opatrenia znamenajú, že aktivita firiem a pohyb obyvateľstva nebudú obmedzované do takej miery ako doteraz, čo sa môže odraziť na zvýšení dopytu po rope.



(1 EUR = 0,9954 USD)