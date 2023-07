Ceny ropy vzrástli o vyše 2 %, cena Brentu prekonala 79 USD za barel

New York 11. júla (TASR) - Ceny ropy vzrástli o viac než 2 %, pričom cena Brentu prekonala 79 USD za barel (159 litrov). Ceny ovplyvnil pokles kurzu dolára aj očakávania vyššieho dopytu v rozvíjajúcich sa krajinách. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 19.34 h SELČ 79,36 USD (72,22 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,67 USD (2,15 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 74,80 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,81 USD alebo 2,48 %. V obidvoch prípadoch smerujú ceny ropy k najvýraznejšej uzávierke od 1. mája.



Ceny podporil najmä pokles dolára oproti košu svetových mien na dvojmesačné minimum. Americká mena tak reagovala na signály niektorých zástupcov americkej centrálnej banky, že napriek plánom ďalšieho zvýšenia úrokových sadzieb sa cyklus sprísňovania menovej politiky postupne blíži ku koncu.