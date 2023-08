Ceny ropy vzrástli o vyše 2 %, cena Brentu prekonala 85 USD/barel

Londýn 3. augusta (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok vzrástli o viac než 2 %, pričom cena Brentu prekonala hranicu 85 USD za barel (159 litrov). Vývoj cien ovplyvnila najmä Saudská Arábia, ktorá oznámila, že svoju dobrovoľnú redukciu ťažby predlžuje o ďalší mesiac. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 18.46 h SELČ 85,18 USD (77,92 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,98 USD (2,38 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom dosiahla 81,60 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 2,11 USD, alebo 2,65 %.



Trhy tak reagovali na štvrtkové oznámenie Rijádu, že bude pokračovať v dobrovoľnom znižovaní produkcie o jeden milión barelov denne aj v septembri. S redukciou ťažby začal v júli, pričom ju pôvodne plánoval iba na daný mesiac. Neskôr však redukciu predĺžil na august a vo štvrtok oznámil, že v tom bude pokračovať aj na budúci mesiac.



Navyše, krátko po oznámení Saudskej Arábie prišlo vyhlásenie z Ruska. Podpredseda ruskej vlády Alexander Novak povedal, že Moskva zníži export svojej ropy v septembri o 300.000 barelov denne.



(1 EUR = 1,0932 USD)