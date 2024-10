Ceny ropy vzrástli o vyše 2 %, cena Brentu prekročila 72,50 USD

New York 30. októbra (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v stredu rast o viac než 2 %, pričom cena ropy Brent prekročila 72,50 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch ovplyvnil nečakaný pokles zásob ropy v USA, ako aj informácie, že ropné zoskupenie OPEC+ by mohlo odložiť plánované zvýšenie produkcie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 18.20 h SEČ 72,55 USD (67,08 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,43 USD (2,01 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 68,63 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 1,42 USD alebo 2,11 %.



Potom, ako sa začiatkom týždňa ceny ropy prepadli o vyše 6 %, keď trhy reagovali na zmiernenie rizika rozšírenia vojny na Blízkom východe, ceny komodity opäť výrazne vzrástli. Na jednej strane ich podporila správa amerického Úradu pre energetické informácie (EIA) a na druhej správy o možnom odklade zvýšenia ťažby zo strany OPEC+.



EIA, ktorý spadá pod ministerstvo energetiky, v stredu zverejnil, že zásoby ropy v USA klesli v minulom týždni približne o 500.000 barelov. Analytici pritom počítali s ich rastom o 2,3 milióna barelov. Celkový objem zásob ropy v USA teraz predstavuje 425,5 milióna barelov, čo je zhruba 4 % pod päťročným priemerom pre toto obdobie roka. Okrem toho klesli aj zásoby benzínu, a to o 2,7 milióna barelov. Pokles zaznamenali aj zásoby ropných destilátov zahrnujúcich naftu a vykurovací olej. Tie sa znížili o jeden milión barelov.



Navyše, agentúra Reuters uviedla, že zoskupenie OPEC+, ktoré združuje členské štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších veľkých producentov ropy na čele s Ruskom, by mohlo odložiť zvýšenie produkcie naplánované na december. Podľa Reuters by plánovaný rast ťažby mohlo zoskupenie odložiť o mesiac, prípadne aj o viac, a to v dôsledku obáv o slabý dopyt a rastúcu ponuku ropy na trhu. Podľa dvoch zdrojov, ktoré sa vyjadrili pre Reuters, by rozhodnutie o prípadnom odklade zvýšenia ťažby mohlo prísť už na budúci týždeň.



(1 EUR = 1,0815 USD)