Ceny ropy vzrástli o vyše 2 %, cena Brentu prekročila 66 USD/barel

Houston 16. apríla (TASR) - Ceny ropy vzrástli v stredu o viac než 2 %, pričom cena Brentu prekročila 66 USD za barel (159 litrov). Trhy tak zareagovali na ďalšie sankcie Spojených štátov voči Iránu, ktoré tentoraz zacielili aj na menšie čínske rafinérie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 19.08 h SELČ 66,02 USD (58,14 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,35 USD (2,09 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 62,65 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,32 % (2,15 %).



Spojené štáty oznámili v stredu nové sankcie nasmerované na export iránskej ropy. Tie zahrnujú aj menšie, nezávislé rafinérie v Číne. USA tak opäť zvýšili tlak na Teherán v období nepriamych rokovaní o jeho jadrovom programe. Prvé kolo sa konalo minulý víkend v hlavnom meste Ománu Maskat, ďalšie by malo byť tento víkend v Ríme.



(1 EUR = 1,1355 USD)