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Ceny ropy vzrástli o vyše 2 %, cena Brentu prekonala 90 USD za barel
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.22 h SELČ 90,24 USD (78,92 eura) za barel.
Autor TASR
Singapur 20. júla (TASR) - Ceny ropy vzrástli v pondelok o viac než 2 %, pričom cena Brentu prekonala hranicu 90 USD za barel (159 litrov). Trhy tak reagovali na eskaláciu napätia na Blízkom východe a opätovné problémy s prepravou tovarov cez kritický Hormuzský prieliv. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.22 h SELČ 90,24 USD (78,92 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená zvýšenie o 2,14 USD (2,43 %) a najvyššiu hodnotu od 11. júna. Za minulý týždeň pritom cena Brentu vzrástla približne o 16 %, najvýraznejšie od apríla.
Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 84,26 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,77 USD (2,15 %). V tomto prípade to bola najvyššia cena od 12. júna. Za minulý týždeň vzrástla cena americkej WTI o 15,5 %. To je najvýraznejší rast od začiatku marca.
Konflikt na Blízkom východe, ktorý trvá od 28. februára, keď Izrael a USA napadli Irán, sa v posledných dňoch opätovne vyhrotil. USA útočili na Irán už deviatu noc po sebe, zatiaľ čo Teherán odpovedal útokmi na amerických spojencov Bahrajn a Kuvajt.
Podľa analytikov z banky Barclays nasledujúce dni a týždne poskytnú jasnejší obraz o udržateľnej úrovni vývozu ropy z regiónu. „Myslíme si, že za daných okolností trhy do veľkej miery ignorujú možné následky pre zásoby ropy, ktoré sú, na rozdiel od začiatku vojny, na najnižšej úrovni za posledných päť rokov,“ povedal analytik Barclays Amarpreet Singh.
V nedeľu (19. 7.) prešli cez Hormuzský prieliv štyri lode, ukázali údaje LSEG. To je polovica oproti počtu plavidiel, ktorým sa podarilo preplávať deň predtým.
(1 EUR = 1,1435 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.22 h SELČ 90,24 USD (78,92 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená zvýšenie o 2,14 USD (2,43 %) a najvyššiu hodnotu od 11. júna. Za minulý týždeň pritom cena Brentu vzrástla približne o 16 %, najvýraznejšie od apríla.
Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 84,26 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,77 USD (2,15 %). V tomto prípade to bola najvyššia cena od 12. júna. Za minulý týždeň vzrástla cena americkej WTI o 15,5 %. To je najvýraznejší rast od začiatku marca.
Konflikt na Blízkom východe, ktorý trvá od 28. februára, keď Izrael a USA napadli Irán, sa v posledných dňoch opätovne vyhrotil. USA útočili na Irán už deviatu noc po sebe, zatiaľ čo Teherán odpovedal útokmi na amerických spojencov Bahrajn a Kuvajt.
Podľa analytikov z banky Barclays nasledujúce dni a týždne poskytnú jasnejší obraz o udržateľnej úrovni vývozu ropy z regiónu. „Myslíme si, že za daných okolností trhy do veľkej miery ignorujú možné následky pre zásoby ropy, ktoré sú, na rozdiel od začiatku vojny, na najnižšej úrovni za posledných päť rokov,“ povedal analytik Barclays Amarpreet Singh.
V nedeľu (19. 7.) prešli cez Hormuzský prieliv štyri lode, ukázali údaje LSEG. To je polovica oproti počtu plavidiel, ktorým sa podarilo preplávať deň predtým.
(1 EUR = 1,1435 USD)