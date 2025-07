Ceny ropy vzrástli o vyše 2,5 %, k rastu smerujú aj za celý týždeň

New York 11. júla (TASR) - Ceny ropy pokračujú vo výkyvoch, keď po poklese v predchádzajúcom obchodovaní sa v piatok vrátili k rastu. V posledných hodinách sa zvýšili o viac než 2,5 %, pričom cena Brentu prekročila hranicu 70 USD za barel (159 litrov). Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Pozornosť investorov sa na jednej strane vrátila k plánom amerického prezidenta Donalda Trumpa zaviesť voči obchodným partnerom vysoké dovozné clá, čo by zhoršilo situáciu vo svetovej ekonomike. Zároveň však sledujú aj možné ďalšie sankcie voči Rusku za vojnu na Ukrajine.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 18.32 h SELČ 70,36 USD (60,22 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,72 USD (2,51 %). Za celý týždeň tak smeruje k rastu o viac než 2,5 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 68,49 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,92 USD, alebo 2,88 %. Za celý týždeň smeruje k rastu zhruba o 2 %.



(1 EUR = 1,1683 USD)