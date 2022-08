Ceny ropy vzrástli o viac ako 3 %

New York 23. augusta (TASR) - Ceny ropy vzrástli v utorok o viac než 3 %, pričom cena Brentu sa priblížila k hranici 100 USD za barel (159 litrov). Trhy tak reagovali na signály zo Saudskej Arábie, že ropné zoskupenie OPEC+ by mohlo pristúpiť k zníženiu ťažby s cieľom podporiť ceny komodity. Okrem toho ceny ropy ovplyvnili aj očakávania poklesu ropných zásob v USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Podľa saudského ministra ropného priemyslu má OPEC+ prostriedky "na riešenie súčasných problémov" na trhu s ropou, vrátane obmedzenia produkcie. Na jeho vyjadrenia poukazujú aj analytici. "Za dnešným rastom sú najmä komentáre zo Saudskej Arábie, ktoré naznačujú možný pokles ťažby s cieľom stabilizovať trhy," povedal Jim Ritterbusch z poradenskej firmy Ritterbusch and Associates. "Samozrejme, z pohľadu Saudskej Arábie stabilné ceny sa rovnajú vysokým cenám a nestabilita predstavuje nízke ceny komodity," dodal.



Navyše, trhy očakávajú, že USA oznámia za minulý týždeň pokles zásob ropy o 1,5 milióna barelov. Ako prvý by mal v utorok večer zverejniť svoj odhad Americký ropný inštitút (API) a v stredu (24. 8) oznámiť oficiálne údaje americké ministerstvo energetiky.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s októbrovým kontraktom dosiahla do 18.42 h SELČ 99,76 USD (100,49 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 3,28 USD (3,40 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 93,61 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 3,25 USD alebo 3,60 %.



(1 EUR = 0,9927 USD)