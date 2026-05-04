Ceny ropy vzrástli o vyše 3 %
Autor TASR
Londýn 4. mája (TASR) - Ceny ropy vzrástli o vyše 3 %, pričom cena Brentu sa priblížila k hranici 112 USD za barel (159 litrov). Nakrátko rast prekonal 5 %. Trhy tak reagovali na informácie Iránu, že neďaleko Hormuzského prielivu zasiahol americkú vojnovú loď. To vyvolalo obavy z ďalšieho zhoršenia situácie na Blízkom východe. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 13.25 h SELČ 111,83 USD (95,56 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená zvýšenie o 3,66 USD (3,38 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 105,41 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 3,47 USD (3,40 %).
Ihneď po oznámení Iránu, že dvomi raketami zasiahol americké plavidlo, vyskočili ceny ropy nakrátko až o vyše 5 %, pričom cena ropy Brent dosiahla takmer 114 USD. To bola najvyššia cena Brentu za posledné štyri roky. Američania to však neskôr popreli a tempo rastu cien ropy sa skorigovalo.
(1 EUR = 1,1702 USD)
