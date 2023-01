Ceny ropy vzrástli o vyše 3 %, cena Brentu prekročila 81 USD/barel

Londýn 9. januára (TASR) - Ceny ropy pokračujú v pondelok v raste, pričom rast už prekonal 3 % a cena Brentu prekročila 81 USD za barel (159 litrov). Trhy tak reagujú na rozhodnutie Číny takmer po troch rokoch otvoriť hranice. Tým sa podľa analytikov zlepšili vyhliadky dopytu po palivách, čo zlepšilo náladu investorov a zvýšilo ich rizikový apetít. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 13.43 h SEČ 81,12 USD (77,26 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 2,55 USD (3,25 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s februárovým kontraktom dosiahla 76,38 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 2,61 USD alebo 3,54 %.



"Ak sa podarí vyhnúť recesii, celosvetový dopyt a rast dopytu po rope by sa mali udržať na stabilnej úrovni," povedal Tamás Varga z maklérskej spoločnosti PVM. Ako dodal, za najnovším výrazným rastom je najmä vývoj na čínskom trhu. "Postupné otváranie čínskej ekonomiky poskytne dodatočnú podporu cenám ropy," povedal Varga.



(1 EUR = 1,05 USD)