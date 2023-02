Ceny ropy vzrástli o vyše 3 %, cena Brentu prekročila 83,50 USD/barel

New York 7. februára (TASR) - Ceny ropy vzrástli v priebehu utorkového obchodovania o viac než 3 %, pričom cena ropy Brent prekročila hranicu 83,50 USD za barel (159 litrov). Ceny podporil optimizmus na trhoch v súvislosti s oživením dopytu zo strany Číny, ako aj obavy z poklesu ponuky na trhu po zatvorení kľúčového ropného terminálu v Turecku, ktoré zasiahlo ničivé zemetrasenie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 18.45 h SEČ 83,61 USD (78,14 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 2,62 USD (3,23 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom dosiahla 76,98 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 2,87 USD alebo 3,87 %.



"Ceny ropy podporuje otváranie sa čínskej ekonomiky, ktoré nasledovalo po ukončení vládnej politiky nulovej tolerancie voči ochoreniu COVID-19 v závere minulého roka," uviedol analytik spoločnosti ActivTrades Ricardo Evangelista. Práve zvyšovanie ekonomickej aktivity v Číne posilňuje očakávania výrazného rastu dopytu po rope. Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) predpokladá, že na tohtoročnom raste globálneho dopytu po rope sa približne polovicou bude podieľať práve Čína.



Okrem toho však cenu ropy posunulo nahor Turecko, ktoré oznámilo, že prevádzka exportného terminálu Ceyhan bola zastavená po tom, ako neďaleký región zasiahlo silné zemetrasenie. Terminál transportuje ropu z Iraku a Azerbajdžanu na medzinárodné trhy.



(1 EUR = 1,0776 USD)