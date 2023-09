Ceny ropy vzrástli o vyše 3 %, cena Brentu prekonala 97 USD/barel

Houston 27. septembra (TASR) - Ceny ropy vzrástli v stredu o viac než 3 %, pričom cena Brentu nakrátko prekonala hranicu 97 USD za barel (159 litrov). Trhy tak zareagovali na omnoho výraznejší pokles ropných zásob v Spojených štátoch, než sa čakalo. To ešte zvýšilo obavy z vývoja situácie na trhu s ropou po tom, ako Rusko a Saudská Arábia predĺžili dobrovoľné produkčné škrty do konca roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 18.13 h SELČ 96,88 USD (91,95 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 2,92 USD (3,11 %). Nakrátko sa dostala nad 97 USD/barel, čo bola najvyššia cena počas obchodovania od začiatku roka.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 93,93 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 3,54 USD, alebo 3,92 %. Aj v tomto prípade je to najvyššia hodnota v rámci obchodovania od začiatku roka.



Zásoby ropy v USA klesli minulý týždeň o 2,2 milióna na 416,3 milióna barelov. Poukázali na to v stredu zverejnené údaje amerického ministerstva energetiky. Analytici oslovení agentúrou Reuters pritom počítali s ich poklesom iba o 320.000 barelov.



Ešte dôležitejšou bola informácia, že zásoby v ropnom uzle v Cushingu (Oklahoma) klesli o 943.000 barelov tesne pod 22 miliónov barelov. To je najnižší objem od júla minulého roka.



(1 EUR = 1,0536 USD)