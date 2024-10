Ceny ropy vzrástli o vyše 3 %, cena Brentu dosiahla 76 USD/barel

Londýn 2. októbra (TASR) - Ceny ropy pokračujú v stredu vo výraznom raste, pričom rast už prekonal 3 %. Cena americkej WTI prekročila 72 USD a cena Brentu dosiahla 76 USD za barel (159 litrov). Vývoj cien výrazne ovplyvnil útok Iránu na Izrael, čo vyvolalo obavy z rozšírenia konfliktu na Blízkom východe a obmedzenia produkcie ropy v regióne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 12.55 h SELČ 76 USD (68,55 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 2,44 USD (3,32 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s novembrovým kontraktom dosiahla 72,36 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 2,53 USD (3,62 %).



Irán vypálil na Izrael približne 180 balistických rakiet, pričom oznámil, že je to odpoveď na zabitie viacerých vysokopostavených predstaviteľov proiránskych ozbrojených skupín. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu na to reagoval, že Irán urobil "obrovskú chybu, za ktorú zaplatí". Krátko na to prišla zasa odpoveď z Iránu, že v ďalších útokoch neplánuje pokračovať, avšak iba dovtedy, dokiaľ Izrael na to Teherán nevyzve. V takom prípade bude reakcia Iránu ešte silnejšia.



(1 EUR = 1,1086 USD)