Ceny ropy vzrástli o vyše 3 %, cena Brentu prekročila 68 USD za barel

New York 17. apríla (TASR) - Ceny ropy zaznamenali počas štvrtkového obchodovania rast o viac než 3 %, pričom cena Brentu prekročila 68 USD za barel (159 litrov). Trhy tak reagujú na nové sankcie USA na vývoz ropy z Iránu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 18.59 h SELČ 68,07 USD (59,92 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 2,22 USD (3,37 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 64,80 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 2,33 USD (3,73 %).



Po stredajšom (16. 4.) raste na záver obchodovania o 2 % smerujú ceny ropy za celý týždeň k prvému rastu za ostatné tri týždne. V tomto týždni je pre veľkonočné sviatky posledným dňom obchodovania práve štvrtok.



