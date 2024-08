Ceny ropy vzrástli o vyše 3,5 %

New York 11. augusta (TASR) - Ceny ropy ukončili obchodovanie tento týždeň rastom a za celý týždeň sa zvýšili o vyše 3,5 %, pričom cena Brentu ukončila obchodovanie nad 79,60 USD za barel (159 litrov). Podporili ich pozitívne ekonomické údaje z USA a signály, že americká centrálna banka by už v septembri mohla pristúpiť k zníženiu úrokových sadzieb. Navyše, ceny nahor tlačí zhoršujúca sa kríza na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri vzrástla v závere piatkového obchodovania (9. 8.) o 50 centov, alebo 0,66 %, a obchodovanie uzatvorila na úrovni 79,66 USD (72,97 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom sa na záver obchodovania zvýšila o 65 centov (0,85 %) a uzatvorila ho na úrovni 76,84 USD/barel.



Ešte výraznejší rast zaznamenali ceny ropy za celý týždeň. Cena Brentu vzrástla o viac než 3,5 % a cena WTI o vyše 4 %.



"Ropa sa dostala do režimu zotavovania. Ceny naďalej ovplyvňuje geopolitické napätie, navyše, meniace sa obavy z recesie sa čiastočne zmiernili, aspoň nateraz," povedal Dennis Kissler zo spoločnosti BOK Financial.



Traja zástupcovia americkej centrálnej banky (Fed) vo štvrtok naznačili, že inflácia sa podľa nich zmierňuje dostatočne na to, aby banka v septembri rozhodla o znížení úrokových sadzieb. Náladu na trhoch podporili aj údaje o počte nových žiadateľov o podporu v nezamestnanosti v USA. Ich počet klesol, pričom rozsah poklesu bol výraznejší, než sa čakalo.



Ceny ropy okrem toho smerom nahor posúva aj zhoršujúca sa situácia v Pásme Gazy, kde Izrael pokračuje v leteckých útokoch. Len štvrtkové útoky Izraela si podľa palestínskych zdravotníckych zdrojov vyžiadali minimálne 40 obetí. Región je pritom kľúčový pre vývoz ropy.



(1 EUR = 1,0917 USD)