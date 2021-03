Ceny ropy vzrástli o vyše 4 %, rast dosiahla aj ropná zmes Brent

Londýn 26. marca (TASR) - Ceny ropy vyskočili v piatok o viac než 4 %, pričom cena ropy Brent vzrástla nad 64,50 USD za barel (159 litrov). Dôvodom sú obavy, že odblokovanie Suezského prieplavu, ktorý od utorka 23. marca blokuje kontajnerová loď, môže trvať aj niekoľko týždňov. To by znamenalo skomplikovanie dodávok nielen spotrebného tovaru, ale aj ropy a ropných produktov.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 17.02 h SEČ 64,58 USD (54,81 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 2,63 USD (4,25 %). Vo štvrtok zaznamenala pokles o 3,8 %, keď na trhy vplývali najmä obavy zo zhoršujúcej sa pandemickej situácie v Európe.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 61,16 USD/barel. Oproti štvrtkovej uzávierke to znamená rast o 2,60 USD alebo 4,44 %. Vo štvrtok cena ropy WTI klesla o 4,3 %.



Za celý týždeň však ceny smerujú k poklesu, čo by bol už tretí týždeň poklesu po sebe. Za minulý týždeň klesli o viac než 6 %.



(1 EUR = 1,1782 USD)