Ceny ropy vzrástli o vyše 5 %

New York 2. marca (TASR) - Ceny ropy v pondelok vyskočili o viac než 5 %. Dôvodmi obratu po páde na niekoľkoročné minimá boli očakávania, že Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší producenti ešte viac priškrtia ťažbu a že centrálne banky prijmú monetárne stimuly, aby podporili ekonomiky.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s aprílovým kontraktom sa o 20.18 SEČ predával po 47,05 USD (42,30 eura). To bolo o 2,29 USD alebo 5,12 % viac ako v piatok (28. 2.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Májový kontrakt na severomorskú ropu Brent zdražel o 2,54 USD alebo 5,1 % na 52,21 USD za barel. Počas pondelka cena Brentu padla až na 48,80 USD za barel, čo bolo najmenej od júla 2017.



Ceny WTI aj Brentu vzrástli prvýkrát po šiestich obchodných dňoch poklesu, ktorý spustili obavy z dôsledkov epidémie koronavírusu. Od začiatku roka ceny čierneho zlata padli o vyše 20 % aj napriek tomu, že skupina producentov OPEC+ obmedzila ťažbu o 1,7 milióna barelov denne.



Trh počíta s tým, že OPEC+ ešte viac priškrtí produkciu. "Nečinnosť OPEC+ by zrejme spustila ďalší potenciálne rozsiahly výpredaj," uviedli analytici firmy Fitch Solutions.



Trhy navyše počítajú s tým, že dôležité centrálne banky uvoľnia menové politiky, aby podporili ekonomiky zasiahnuté epidémiou koronavírusu.