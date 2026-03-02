< sekcia Ekonomika
Ceny ropy vzrástli o vyše 7 %, cena Brentu sa posunula k 79 USD/barel
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.37 h SEČ 78,68 USD (66,65 eura) za barel.
Autor TASR
Singapur 2. marca (TASR) - Ceny ropy vyskočili v pondelok o viac než 7 %, pričom cena ropy Brent sa priblížila k hranici 79 USD za barel (159 litrov). Trhy tak zareagovali na narušenie prepravy ropy cez Hormuzský prieliv odvetnými útokmi Iránu, na ktorý cez víkend zaútočili Izrael a USA. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.37 h SEČ 78,68 USD (66,65 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 5,81 USD (7,97 %). V skoršom obchodovaní však vyskočila cena Brentu až na 82,37 USD/barel, čo bola najvyššia hodnota od januára 2025.
Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 72,04 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 5,02 USD alebo 7,49 %.
Po prvotnom útoku Izraela a USA na Irán v sobotu 28. februára Izrael v nedeľu útoky zintenzívnil, na čo Irán odpovedal sériou raketových útokov. Zásah dostali aj niektoré tankery a Irán varoval pred pokračovaním v preprave ropy cez Hormuzský prieliv, čo prinútilo ázijské štáty siahnuť do ropných rezerv. Cez Hormuzský prieliv, ktorý spája Perzský záliv s Arabským morom, prechádza približne pätina celosvetových dodávok ropy a zemného plynu.
Lodná preprava cez kľúčovú tepnu pre dodávky energií sa prakticky zastavila, pričom podľa BBC čaká pred Hormuzským prielivom viac než 200 tankerov s ropou a skvapalneným zemným plynom (LNG). Ak bude tento stav pokračovať, ceny ropy pôjdu podľa analytikov omnoho vyššie. Analytici zo Citi očakávajú, že tento týždeň by sa cena ropy Brent mohla pohybovať medzi 80 USD a 90 USD za barel.
(1 EUR = 1,1805 USD)
