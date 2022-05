Ceny ropy vzrástli o vyše percento

Houston 6. mája (TASR) - Ceny ropy vzrástli v piatok o vyše percento, pričom cena Brentu prekročila 112 USD za barel (159 litrov). Zároveň smerujú k rastu aj za celý týždeň, čo by znamenalo druhý rastový týždeň po sebe. Ceny komodity v závere týždňa ovplyvňujú najmä plány Európskej únie zakázať dovoz ruskej ropy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 19.30 h SELČ 112,30 USD (106,24 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,40 USD (1,26 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v júni dosiahla 109,81 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,55 USD alebo 1,43 %. Ceny ropy smerujú k rastu aj za celý týždeň, pričom cena Brentu by mala vzrásť takmer o 4 % a pri WTI sa očakáva rast približne o 6 %.



Ropné trhy tento týždeň ovplyvňuje najmä šiesty balík sankcií Európskej únie proti Rusku za inváziu na Ukrajinu. Ten by mal zahrnovať aj embargo na dovoz ropy, ktorá patrí ku kľúčovým vývozným artiklom Ruskej federácie.



(1 EUR = 1,0570 USD)