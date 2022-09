Ceny ropy vzrástli po stredajšom poklese na 7-mesačné minimá

New York 8. septembra (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok vzrástli po tom, čo uprostred týždňa padli na 7-mesačné minimum. Rusko totiž pohrozilo, že zastaví dodávky ropy a plynu do Európy, ak zavedie strop na ich ceny.



Októbrový kontrakt na americkú ropu WTI sa vo štvrtok o 19.32 h SELČ predával so ziskom 1,90 USD alebo 2,32 % po 83,84 USD (83,76 eura) za barel (159 litrov). Novembrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent zdražel o 1,36 USD alebo o 1,55 % a o 19.32 h SELČ sa predával po 89,36 USD za barel.



Ceny čierneho zlata stúpli aj napriek prekvapivo prudkému zvýšeniu ropných rezerv v USA v minulom týždni a obavám, že protiepidemické opatrenia v Číne spôsobia spomalenie globálnej ekonomiky, čo negatívne ovplyvní dopyt.



Zásoby ropy v USA v minulom týždni vyskočili takmer o 9 miliónov barelov, ukázala správa amerického ministerstva energetiky. Analytici počítali s ich zvýšením len o 300.000 barelov.



V stredu sa oba referenčné druhy ropy oslabili o viac než 5 % a uzavreli na úrovniach, na ktorých sa naposledy nachádzali v januári.



(1 EUR = 1,0009 USD)