Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa vrátila nad 75 USD za barel

Londýn 9. júla (TASR) - Ceny ropy vzrástli v piatok približne o 2 %, pričom cena Brentu sa vrátila nad 75 USD za barel (159 litrov). Prispeli k tomu predchádzajúce informácie o výraznom poklese ropných zásob v USA. Čo sa však týka vývoja cien za celý týždeň, smerujú k poklesu, keďže ich vývoj na začiatku týždňa ovplyvnili spory v zoskupení ropných producentov OPEC+.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 16.55 h SELČ 75,50 USD (63,67 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 1,38 USD (1,86 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 74,53 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 1,59 USD alebo 2,18 %.



Piatkový vývoj ovplyvnili informácie amerického ministerstva energetiky o výraznom poklese ropných zásob v USA za minulý týždeň. Ako ministerstvo oznámilo, zásoby klesli o 6,9 milióna na 445,5 milióna barelov. To je najnižší objem zásob od februára 2020. Zároveň informovalo, že dopyt po benzíne vzrástol na najvyššiu úroveň od októbra 2019.



Za celý týždeň však cena Brentu aj WTI smeruje k poklesu, a to o viac než 2 %. Vývoj za celý týždeň ovplyvnil spor v OPEC+ medzi Saudskou Arábiou a Spojenými arabskými emirátmi (SAE) v súvislosti s ďalším zvyšovaním ťažby od augusta. Spor, ktorý zablokoval dohodu o rozsahu produkcie od ďalšieho mesiaca, by tak v nasledujúcom období mohol viesť k nekoordinovanému zvyšovaniu ťažby.



(1 EUR = 1,1858 USD)