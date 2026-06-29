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Ceny ropy vzrástli približne o 2 %, cena Brentu prekonala 73 USD/barel
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 19.14 h SELČ 73,23 USD (64,20 eura) za barel (159 litrov).
Autor TASR
Houston 29. júna (TASR) - Ceny ropy vzrástli v pondelok približne o 2 %. Trhy tak reagovali na opätovné vzájomné útoky USA a Iránu, napriek tomu, že tento mesiac obe strany podpísali memorandum o porozumení, ktoré otvára cestu k rokovaniam o konečnej mierovej dohode. Rast cien mohol byť ešte výraznejší, pokračujúca plavba lodí cez Hormuzský prieliv však rozsah rastu limituje. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 19.14 h SELČ 73,23 USD (64,20 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,24 USD (1,72 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s augustovým kontraktom, dosiahla 70,91 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 1,68 USD (2,43 %).
(1 EUR = 1,1406 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 19.14 h SELČ 73,23 USD (64,20 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,24 USD (1,72 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s augustovým kontraktom, dosiahla 70,91 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 1,68 USD (2,43 %).
(1 EUR = 1,1406 USD)