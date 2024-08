Ceny ropy vzrástli približne o 3 %

Houston 26. augusta (TASR) - Ceny ropy v pondelok vzrástli približne o 3 %, pričom cena Brentu prekonala hranicu 81 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhu výrazne ovplyvnili správy o ďalšej eskalácii konfliktu na Blízkom východe a informácie o znížení produkcie v Líbyi. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 17.30 h SELČ 81,22 USD (72,76 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 2,20 USD (2,78 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 77,23 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 2,40 USD (3,21 %).



Libanonské hnutie Hizballáh v nedeľu (25. 8.) zaútočilo na ciele v Izraeli s nasadením stoviek rakiet a bezpilotných lietadiel, na čo Izrael zareagoval rozsiahlymi leteckými protiútokmi. Najnovšia eskalácia konfliktu tak vyvolala obavy, že boje v Pásme Gazy môžu prerásť do širšieho regionálneho konfliktu s účasťou Iránu a Spojených štátov.



Navyše, nedošlo ani k uzatvoreniu dohody o prímerí v Pásme Gazy medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas v Káhire. Ani jedna zo strán nesúhlasila podľa egyptských zdrojov s kompromisnými návrhmi vyjednávačov. To rovnako vyvolalo obavy, že najnovší pokus o prímerie podporovaný Washingtonom na ukončenie 10 mesiacov trvajúcej vojny v Gaze nebude úspešný.



Okrem toho na ceny ropy zapôsobili informácie o tom, že vláda východnej časti Líbye nariadila v pondelok zatvorenie všetkých ropných ložísk. To sa odrazilo na produkcii aj exporte.



(1 EUR = 1,1163 USD)