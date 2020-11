Ceny ropy vzrástli približne o 4 %, cena Brentu prekonala 41 USD/barel

New York 4. novembra (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v stredu rast zhruba o 4 %, pričom cena ropy Brent prekonala 41 USD a cena WTI 39 USD za barel (159 litrov). Trhy tak zareagovali na vyhlásenie úradujúceho prezidenta Donalda Trumpa, ktorý sa predčasne označil za víťaza prezidentských volieb, ako aj na výrazný pokles zásob ropy v USA.



Prípadné víťazstvo Trumpa v prezidentských voľbách je považované za faktor posúvajúci ceny ropy nahor, pretože sa dá očakávať, že ním presadzované tvrdé sankcie proti Iránu budú pokračovať. Navyše, najnovšie údaje z USA poukázali na pokles zásob ropy v Spojených štátoch v minulom týždni o 8 miliónov barelov.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 20.23 h SEČ 41,26 USD (35,20 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,55 USD (3,90 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom vzrástla o 1,52 USD (4,04 %) na 39,18 USD/barel.



(1 EUR = 1,1721 USD)