Ceny ropy vzrástli, rast zaznamenali piaty týždeň po sebe

New York 6. decembra (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v závere tohto týždňa rast o viac než 1 %, pričom cena Brentu ukončila obchodovanie nad 49 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch vo veľkej miere zvýšila dohoda ropných producentov o rozsahu ťažobných škrtov na začiatku nasledujúceho roka.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla na záver piatkového (4. 12.) obchodovania 49,25 USD (40,50 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 54 centov (1,11 %). Počas piatkového obchodovania kontrakt nakrátko vyskočil na 49,92 USD/barel, čo bola najvyššia hodnota od marca tohto roka.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s januárovým kontraktom dosiahla na záver piatkového obchodovania 46,26 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 62 centov (1,36 %). V priebehu obchodovania sa nakrátko dostala na 46,68 USD za barel.



Za celý týždeň sa cena v obidvoch prípadoch zvýšila o takmer 2 %, pričom rast zaznamenala už piaty týždeň po sebe. V prípade Brentu vzrástla o 1,7 % a v prípade WTI o 1,9 %.



V nemalej miere ceny podporila dohoda v rámci zoskupenia OPEC+, ktoré združuje členské štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov na čele s Ruskom. Členovia OPEC+ sa koncom týždňa dohodli, že v januári svoju produkciu zvýšia, avšak iba o 500.000 barelov denne. To znamená, že doterajší program obmedzovania ťažby bude v drvivej miere pokračovať ďalej, keďže doterajšie ťažobné škrty na úrovni 7,7 milióna barelov denne dosiahnnu v januári 7,2 milióna barelov/deň.



Podľa trhov bude dôležitý vývoj v ďalších mesiacoch. O tom by však štáty OPEC+ mali rozhodovať na pravidelných mesačných zasadnutiach, na ktorých sa dohodli tiež koncom tohto týždňa.



(1 EUR = 1,2159 USD)