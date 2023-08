Ceny ropy vzrástli, smerujú k najdlhšiemu obdobiu týždenného rastu

New York 11. augusta (TASR) - Ceny ropy v piatok vzrástli, pričom cena Brentu prekročila 87 USD za barel (159 litrov). Navyše, ceny smerujú k ďalšiemu rastovému týždňu, už siedmemu po sebe, čo by znamenalo najdlhšie obdobie neprerušovaného týždenného rastu zhruba za rok. Dôvodom sú najnovšie prognózy Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) v súvislosti s dodávkami ropy na svetové trhy v najbližšom období. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 19.17 h SELČ 87,12 USD (79,17 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 72 centov (0,83 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom dosiahla 83,53 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 71 centov alebo 0,86 %. Navyše, ceny ropy smerujú k rastu siedmy týždeň v rade. Ak sa odhad potvrdí, bude to najdlhšie súvislé obdobie týždenného rastu od polovice roka 2022.



Vývoj na ropných trhoch ovplyvnila najmä piatková správa IEA, podľa ktorej dopyt po rope dosiahol v júni rekordné hodnoty. Navyše, IEA očakáva, že ďalší rekord padne v auguste.



(1 EUR = 1,1004 USD)