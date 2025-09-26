< sekcia Ekonomika
Ceny ropy vzrástli, smerujú k najvýraznejšiemu rastu za 3,5 mesiaca
Prispeli k tomu útoky Ukrajiny na ruskú energetickú infraštruktúru, v dôsledku ktorej Rusko oznámilo, že predĺži zákaz vývozu benzínu a čiastočne zakáže aj export nafty.
Autor TASR
Singapur 26. septembra (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v piatok rast a smerujú k najvýraznejšiemu týždennému rastu za 3,5 mesiaca. Prispeli k tomu útoky Ukrajiny na ruskú energetickú infraštruktúru, v dôsledku ktorej Rusko oznámilo, že predĺži zákaz vývozu benzínu a čiastočne zakáže aj export nafty. Samotný piatkový rozsah rastu však nie je výrazný, pričom cena Brentu sa pohybuje tesne nad 69,50 USD za barel (159 litrov). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 7.12 h SELČ 69,55 USD (59,25 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 13 centov (0,19 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s novembrovým kontraktom, dosiahla 65,20 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 22 centov alebo 0,34 %.
Za celý týždeň sa však cena ropy v obidvoch prípadoch zvýšila o viac než 4 %. To je najvýraznejší rast od týždňa končiaceho sa 13. júnom.
„K rastu prispeli pokračujúce ukrajinské dronové útoky na ruské rafinérie, varovania štátov NATO, že sú pripravené na odpoveď v prípade ďalšieho narušenia ich vzdušného priestoru a rozhodnutie Ruska, čo sa týka vývozu pohonných látok,“ povedal analytik spoločnosti IG Tony Sycamore. Podpredseda ruskej vlády Alexander Novak vo štvrtok (25. 9.) uviedol, že Rusko zavedie čiastočný zákaz vývozu nafty do konca tohto roka. Zároveň predĺži súčasný zákaz na vývoz benzínu, rovnako do konca roka.
Rozsah rastu však obmedzili informácie z USA, že americká ekonomika rástla v 2. kvartáli výraznejšie, než signalizovali predchádzajúce údaje. Oproti pôvodným informáciám o 3,3-percentnom raste tento dosiahol 3,8 %. Takýto vývoj môže americkú centrálnu banku odrádzať od ďalšieho znižovania úrokových sadzieb. Tlak na ceny okrem toho zvýšilo aj oznámenie vlády v irackom Kurdistane, že export ropy by sa mal do dvoch dní obnoviť.
(1 EUR = 1,1739 USD)
