Ceny ropy vzrástli, smerujú k najvyššiemu rastu za posledné mesiace

New York 14. júna (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v piatok mierny rast, pričom za celý týždeň smerujú k najvýraznejšiemu rastu za viac než štyri mesiace. Prispeli k tomu prognózy solídneho dopytu po rope a palivách v tomto roku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 19.08 h SELČ 83 USD (77,67 eura) za barel (1 barel = 159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 25 centov (0,30 %). Cena americkej ľahkej ropy s júlovým kontraktom dosiahla 78,85 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 23 centov (0,29 %).



Za celý týždeň zaznamenali predbežne rast o takmer 4,5 %. V prípade, že sa tento trend do záveru obchodovania nezmení, ropa Brent zaznamená najvyšší týždenný rast od 9. februára. Cena WTI zasa smeruje k najvýraznejšiemu týždennému rastu od 5. apríla.



K týždennému rastu prispeli prognózy amerického Úradu pre energetické informácie (EIA) a Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Úrad zlepšil prognózu rastu dopytu po rope vo svete v tomto roku a aj OPEC vo svojom odhade predpovedal relatívne silný rast globálneho dopytu po komodite. Navyše, analytici Goldman Sachs očakávajú v lete solídny dopyt po palivách v USA.



(1 EUR = 1,0686 USD)