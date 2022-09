Ceny ropy vzrástli, smerujú k prvému týždennému rastu od augusta

Londýn 30. septembra (TASR) - Ceny ropy v piatok vzrástli, pričom smerujú k prvému týždennému rastu za posledných päť týždňov. Čiastočne ich podporilo oslabenie dolára, ako aj zvýšené očakávania, že zoskupenie ropných producentov OPEC+ sa začiatkom októbra dohodne na znížení ťažby. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 12.27 h SELČ 89,20 USD (91,90 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 71 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 81,64 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 41 centov.



Počas obchodného dňa vzrástli ceny Brentu aj WTI nakrátko o viac než dolár a smerujú k týždennému rastu zhruba o 4 %. Ak sa odhad naplní, bude to prvý týždenný rast cien ropy od augusta, pričom začiatkom tohto týždňa ešte ceny komodity zaznamenali 9-mesačné minimum.



(1 EUR = 0,9706 USD)