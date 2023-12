Ceny ropy vzrástli, smerujú k prvému týždennému rastu za dva mesiace

Singapur 15. decembra (TASR) - Ceny ropy v piatok vzrástli, pričom cena Brentu sa posunula bližšie k hranici 77 USD za barel (159 litrov). Okrem toho ceny ropy smerujú k prvému týždennému rastu za posledné dva mesiace. Reagovali tak na najnovšie odhady Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) o dopyte v budúcom roku a na oslabenie dolára. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 7.37 h SEČ 76,82 USD (70,35 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 21 centov (0,27 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s januárovým kontraktom zaznamenala 71,74 USD/barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje rast o 16 centov (0,22 %).



V obidvoch prípadoch smeruje cena ropy k miernemu týždennému rastu, prvému za osem týždňov. K obratu smerom nahor prispela už počas týždňa americká centrálna banka. Tá ponechala úrokové sadzby nezmenené a naznačila, že na budúci rok by sa mohli trikrát znížiť. To viedlo k oslabeniu dolára, ktorý klesol na 4-mesačné minimum.



Navyše, vo štvrtok (14. 12.) IEA zlepšila prognózu rastu svetového dopytu po rope v budúcom roku. Oznámila, že v roku 2024 vzrastie svetová spotreba ropy o 1,1 milióna barelov denne. To je o 130.000 barelov denne viac ako v predchádzajúcej prognóze.



(1 EUR = 1,0919 USD)