Ceny ropy vzrástli, smerujú k týždennému rastu druhý týždeň po sebe

Londýn 8. mája (TASR) - Ceny ropy v piatok vzrástli a zároveň smerujú k druhému týždennému rastu po sebe. Trhy podporujú informácie o postupnom otváraní ekonomík zasiahnutých v minulých týždňoch novým koronavírusom, ako aj informácie o obmedzovaní produkcie ropy.



Postupne viac a viac štátov začína v týchto dňoch uvoľňovať karanténne opatrenia, ktoré prijali v marci na zmiernenie šírenia nového koronavírusu. Opatrenia viedli k takmer úplnému zastaveniu ekonomickej aktivity.



Trhy okrem toho očakávajú, že ponuka ropy na trhu sa zmierni, keďže od 1. mája začala platiť nová dohoda uzatvorená medzi štátmi Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalšími producentmi na čele s Ruskom o obmedzovaní produkcie. V rámci dohody sa ropní producenti zaviazali znížiť ťažbu o rekordných 9,7 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov).



Navyše, aj americké ropné firmy rýchlo znižujú produkciu, pričom tempo jej redukcie je výraznejšie, než naznačovali odhady OPEC a analytikov v ropnom sektore. Viacerí ekonómovia však upozorňujú, že stále je to málo a napriek najnovšiemu úsiliu zásoby ropy v americkom ropnom uzle v Cushingu (Oklahoma) v týždni do 5. mája vzrástli zhruba o 407.000 barelov.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 12.45 h SELČ 30 USD (27,82 eura) za barel. V porovnaní so štvrtkovou (7. 5.) uzávierkou to znamená rast o 54 centov (1,83 %). Vo štvrtok zaznamenala pokles približne o 1 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom zaznamenala 24,21 USD za barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke predstavuje rast o 66 centov (2,8 %). Vo štvrtok klesla takmer o 2 %. V obidvoch prípadoch smeruje cena ropy k týždennému rastu, pričom sa očakáva, že cena Brentu zaznamená rast o vyše 13 % a cena WTI o 23 %.



(1 EUR = 1,0783 USD)