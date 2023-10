Ceny ropy vzrástli, smerujú však k najvýraznejšiemu poklesu od marca

Singapur 6. októbra (TASR) - Ceny ropy v piatok mierne vzrástli, za celý týždeň však smerujú k najvýraznejšiemu poklesu od marca tohto roka. Náladu ovplyvnil výpredaj na americkom dlhopisovom trhu, keď investori reagovali na najnovšie spory v americkom Kongrese spojené s výdavkami a rýchlo rastúci rozpočtový deficit. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 7.35 h SELČ 84,14 USD (79,94 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 7 centov (0,08 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s novembrovým kontraktom dosiahla 82,42 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 11 centov (0,13 %). Ceny ropy sa tak mierne zotavili zo štvrtkového (5. 10.) poklesu približne o 2 %.



Zatiaľ čo minulý týždeň zaznamenali rast na najvyššiu úroveň v tomto roku, od začiatku tohto týždňa evidovali ceny ropy výrazný pokles. Cena Brentu klesla o takmer 12 % a cena WTI zhruba o 9 %.



"Pre ceny ropy to bol najhorší týždeň od marca, trh s ropou však bude v najbližšom období stále napätý," povedal analytik z OANDA Edward Moya. Podobný vývoj očakávajú aj analytici z Commonwealth Bank of Australia, podľa ktorých sa trhy opäť začnú zameriavať na klesajúce zásoby a cena Brentu sa vráti nad 90 USD za barel.



(1 EUR = 1,0526 USD)