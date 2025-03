Ceny ropy vzrástli, smerujú však k najväčšiemu poklesu za 5 mesiacov

Naí Dillí 7. marca (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v piatok mierny rast, cena Brentu je však naďalej hlboko pod 70 USD za barel (159 litrov). Navyše, za celý týždeň smerujú ceny komodity k najprudšiemu poklesu za takmer päť mesiacov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 8.03 h SEČ 69,56 USD (64,43 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 10 centov (0,14 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 66,41 USD. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 5 centov alebo 0,08 %.



Na druhej strane, v tomto týždni klesla cena Brentu o 4,9 % a za celý týždeň tak smeruje k najvýraznejšiemu poklesu od polovice októbra. Cena WTI predbežne klesla za týždeň o 4,8 % a rovnako smeruje k najvýraznejšiemu týždennému poklesu za dané obdobie.



Trhy vrátane tých s ropou zaznamenávajú v poslednom období výrazné výkyvy, za čím je obchodná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa. "Zdá sa, že finančné trhy ovládla panika a tú nezmiernilo ani Trumpovo rozhodnutie poskytnúť určité výnimky či pozastaviť dovozné clá o jeden mesiac," povedala Vandana Hariová z analytickej firmy Vanda Insights.



Vo štvrtok (6. 3.) Trump pozastavil dovozné clá na väčšinu produktov z Kanady a Mexika na jeden mesiac, pričom ich platnosť sa presunula na 2. apríla. Clá na dovoz ocele a hliníka však vstúpia do platnosti od 12. marca.



(1 EUR = 1,0796 USD)