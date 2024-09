Ceny ropy vzrástli takmer o 2 %, cena Brentu prekonala 75 USD/barel

New York 19. septembra (TASR) - Ceny ropy zaznamenali vo štvrtok rast takmer o dve %, pričom cena Brentu prekročila 75 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch ovplyvnilo výrazné zníženie úrokových sadzieb zo strany americkej centrálnej banky, čiastočne aj pokles zásob ropy v USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 18.42 h SELČ 75,03 USD (67,26 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,38 USD (1,87 %). To je výrazný obrat po tom, ako ešte v minulom týždni zaznamenala cena Brentu menej než 69 USD/barel.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom dosiahla 72,31 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,40 USD, alebo 1,97 %.



Americká centrálna banka v stredu (18. 9.) znížila hlavnú úrokovú sadzbu o 50 bázických bodov, čo predstavuje výrazný rozsah redukcie. Viacerí analytici očakávali, že pri prvej redukcii po viac než štyroch rokoch banka oznámi zníženie kľúčovej sadzby o 25 bázických bodov. Pokles úrokovej sadzby by mal podporiť ekonomickú aktivitu a dopyt po rope, aj keď časť ekonómov poukazuje na fakt, že výrazná redukcia naznačuje obavy Federálneho rezervného systému (Fed) o vývoj na trhu práce. Šéf Fedu však upozornil, že znižovanie sadzieb v takom rozsahu, k akému banka pristúpila teraz, by už nemalo pokračovať.



Čiastočne mohli ceny ropy podporiť aj najnovšie údaje amerického ministerstva energetiky o vývoji ropných zásob. Tie za minulý týždeň klesli výraznejšie, než sa čakalo. Ďalším faktorom je pokračujúce napätie na Blízkom východe.



(1 EUR = 1,1156 USD)