Londýn 21. decembra (TASR) - Ceny ropy vzrástli takmer o 4 %, pričom cena Brentu prekročila 74 USD za barel (159 litrov). Ceny čiastočne podporili informácie od firmy Moderna týkajúce sa efektivity jej vakcíny, ako aj správy, že produkcia ropy v krajinách OPEC+ bola v novembri pod úrovňou stanovených ťažobných kvót.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 19.57 h SEČ 74,08 USD (65,59 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 2,56 USD (3,58 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 71,31 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 2,70 USD alebo 3,94 %.



Trhy už niekoľko dní sledujú nepriaznivé správy o postupe nového variantu koronavírusu omikron, ktorý sa šíri najmä v Európe a USA, ale nové prípady zaznamenávajú aj v Ázii. Viaceré európske vlády zaviedli prísnejšie obmedzenia a čaká sa, ako sa situácia bude vyvíjať po skončení sviatkov.



Na druhej strane, trhy podporila informácia zo spoločnosti Moderna. Tá uviedla, že laboratórne testy ukázali, že posilňovacia dávka jej vakcíny by mala chrániť aj proti variantu omikron.



Podporou pre trhy boli aj správy z OPEC+. Ako uviedli dva zdroje pre agentúru Reuters, ťažba ropy v krajinách OPEC+ bola v novembri nižšia, než stanovujú ich produkčné kvóty.



(1 EUR = 1,1295 USD)