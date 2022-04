Ceny ropy vzrástli takmer o 6 %

Londýn 12. apríla (TASR) - Ceny ropy sa v utorok prudko zotavili a popoludní boli v pluse takmer o 6 %. Šanghaj totiž uvoľnil protiepidemické reštrikcie, čo znížilo obavy týkajúce sa dopytu zo strany Číny, a Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) varovala, že nie je možné nahradiť prípadný výpadok dodávok ruskej ropy.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s májovým kontraktom sa v utorok o 16.20 h SELČ predával so ziskom 5,52 USD alebo 5,85 % po 99,81 USD (91,90 eura). Júnový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa o 16.20 h SELČ obchodoval s plusom 5,67 USD alebo 5,76 % po 104,15 USD za barel. Oba kontrakty sa v pondelok (11. 4.) oslabili približne o 4 %.



OPEC varoval, že nedokáže nahradiť ruské dodávky v objeme 7 miliónov barelov denne z Ruska, ak by prišlo k úplnému embargu na ruskú ropu.



"Ropný trh je naďalej veľmi citlivý na veľký šok, ak by sa prijali sankcie proti ruským energiám, a toto riziko zostáva na stole," uviedol analytik spoločnosti OANDA Edward Moya.