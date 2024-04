Ceny ropy vzrástli, tempo rastu sa však zmiernilo

New York 19. apríla (TASR) - Ceny ropy v piatok vzrástli, tempo rastu sa však po prvotnom prudkom zvýšení o vyše 3 USD výrazne spomalilo. Trhy upokojili reakcie Iránu na najnovší útok Izraela na jeho územie. Tie signalizujú, že k ďalšej eskalácii konfliktu medzi Izraelom a Iránom pravdepodobne nedôjde. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 19.04 h SELČ 87,62 USD (82,25 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 51 centov (0,59 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 83,49 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 76 centov (0,92 %).



V piatok došlo k výbuchom v provincii Isfahán v strednom Iráne, ktoré sa pripisujú Izraelu. Podľa Teheránu však ku žiadnym škodám nedošlo a ako uviedla agentúra Reuters, dodal, že nemá v pláne na to odpovedať.



(1 EUR = 1,0653 USD)