< sekcia Ekonomika
Ceny ropy vzrástli, trh sa sústreďuje na napätie medzi USA a Iránom
Hoci americký prezident Donald Trump signalizoval, že sa snaží dosiahnuť s Teheránom dohodu, obchodníci sa obávajú možných vojenských akcií a rizika ohrozenia dodávok.
Autor TASR
Singapur 12. februára (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok vzrástli a pohybovali sa v blízkosti takmer päťmesačného maxima, keďže trh sa naďalej sústreďoval na napätie medzi USA a Iránom. Hoci americký prezident Donald Trump signalizoval, že sa snaží dosiahnuť s Teheránom dohodu, obchodníci sa obávajú možných vojenských akcií a rizika ohrozenia dodávok. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 7.41 h SEČ 69,41 USD (58,33 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o jeden cent (0,01 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom dosiahla 64,70 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zdraženie o 7 centov (0,08 %).
Silnejší rast cien ropy utlmili údaje amerického Úradu pre energetické informácie (EIA), ktoré ukázali, že zásoby ropy v USA minulý týždeň vzrástli o 8,5 milióna barelov a dosiahli najvyššiu úroveň od júna minulého roka. Zároveň Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) nezmenila svoje prognózy rastu dopytu po rope v tomto a budúcom roku a očakáva, že v tomto roku sa dopyt posilní o 1,38 milióna barelov denne a v roku 2027 o 1,34 milióna barelov denne.
(1 EUR = 1,19 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 7.41 h SEČ 69,41 USD (58,33 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o jeden cent (0,01 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom dosiahla 64,70 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zdraženie o 7 centov (0,08 %).
Silnejší rast cien ropy utlmili údaje amerického Úradu pre energetické informácie (EIA), ktoré ukázali, že zásoby ropy v USA minulý týždeň vzrástli o 8,5 milióna barelov a dosiahli najvyššiu úroveň od júna minulého roka. Zároveň Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) nezmenila svoje prognózy rastu dopytu po rope v tomto a budúcom roku a očakáva, že v tomto roku sa dopyt posilní o 1,38 milióna barelov denne a v roku 2027 o 1,34 milióna barelov denne.
(1 EUR = 1,19 USD)