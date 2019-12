Ceny ropy vzrástli, udržujú sa v blízkosti 3-mesačného maxima

Houston 19. decembra (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok vzrástli a udržujú sa v blízkosti 3-mesačného maxima. Prispeli k tomu informácie o poklese ropných zásob v USA, ako aj signály o zmierňovaní napätia v obchodných vzťahoch Číny a USA.



Podľa údajov amerického ministerstva energetiky klesli zásoby ropy v USA v týždni do 13. decembra o 1,1 milióna barelov na 446,8 milióna barelov (1 barel = 159 litrov). Analytici síce očakávali, že klesnú o 1,3 milióna barelov, Americký ropný inštitút (API) však signalizoval rast, a to až o 4,7 milióna barelov.



Navyše, náladu na trhoch podporili aj informácie z Číny, že ďalších šesť produktov z USA oslobodí od ciel. Toto rozhodnutie začne platiť od 26. decembra tohto roka, pričom potrvá 12 mesiacov. Informácie z Pekingu nasledovali po správe z konca minulého týždňa, že USA a Čína dosiahli prvú fázu obchodnej dohody.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári vzrástla do 19.23 h SEČ o 32 centov na 66,49 USD (59,81 eura) za barel. Cena ropy tak smeruje k rastu už šiesty deň po sebe.



Rast zaznamenala aj cena americkej ľahkej ropy WTI s januárovým kontraktom, ktorého platnosť vo štvrtok vyprší. Dosiahla 61,25 USD/barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke znamená rast rovnako o 32 centov.



(1 EUR = 1,1117 USD)