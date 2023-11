Ceny ropy vzrástli, už tretí deň po sebe

Singapur 30. novembra (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok vzrástli, už tretí deň po sebe, keďže obchodníci čakajú na výsledok stretnutia najväčších svetových producentov z aliancie OPEC+, na ktorom sa rozhodne o ich ťažobnej politike v nasledujúcom roku. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Saudská Arábia, líder OPEC+, tlačí na ostatných členov aliancie, aby sa k nej pripojili a obmedzili produkciu. Chce tak odvrátiť očakávaný prebytok ropy na trhu v budúcom roku. Ale podľa zdrojov z OPEC+ to viaceré krajiny vrátane Angoly a Nigérie odmietajú.



Pred začiatkom on-line stretnutia neskôr vo štvrtok sa špekuluje o výraznejšom kolektívnom znížení produkcie o 1 milión barelov denne alebo viac. Bez redukcie ťažby celej skupiny môžu ceny ropy zamieriť nadol v dôsledku bohatých dodávok od výrobcov, ktorí nie sú členmi OPEC+ vrátane rekordného vývozu z USA. Medzinárodná agentúra pre energetiku (EIA) začiatkom mesiaca uviedla, že trh s ropu sa v budúcom roku vráti späť do prebytku.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v januári sa vo štvrtok o 7.40 h SEČ predával po 78,29 USD (71,27 eura). To bolo o 43 centov alebo 0,55 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena januárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 48 centov alebo 0,58 % na 83,58 USD za barel.



(1 EUR = 1,0985 USD)