Ceny ropy vzrástli v reakcii na novú prognózu ropného kartelu OPEC

Singapur 1. novembra (TASR) - Ropa v utorok zmazala časť z predchádzajúcich strát. Jej ceny vzrástli v reakcii na novú prognózu ropného kartelu OPEC, ktorý zvýšil strednodobú až dlhodobú predpoveď dopytu a uviedol, že je pripravený pomôcť stabilizovať ceny, ak si to trhy vyžiadajú.



Napriek tomu zostáva ropa pod tlakom pre obavy z nových blokád na zastavenie ochorenia COVID-19 v Číne a z recesie inde vo svete. Obchodníci sú tiež opatrní pred sériou dôležitých rozhodnutí centrálnych bánk.



Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) vo svojom najnovšom odhade uviedla, že dopyt po komodite v strednodobom až dlhodobom horizonte bude vyšší, než sa pôvodne očakávalo a pravdepodobne sa stabilizuje až po roku 2035. Tento názor je v protiklade so širším konsenzom, že globálny dopyt po rope sa ustáli do roku 2030 v dôsledku prechodu od fosílnych palív k udržateľným zdrojom energie.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v decembri sa v utorok o 10.11 h SEČ predával po 87,30 USD (88,06 eura). To bolo o 77 centov alebo 0,89 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena januárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent stúpla o 92 centov alebo 0,99 % na 93,73 USD za barel.



(1 EUR = 0,9914 USD)